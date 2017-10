Homem mora embaixo de ponte em Novo Progresso

A reportagem do Jornal Folha do Progresso flagrou o morador neste sábado (21).

Após o flagra a reportagem do Jornal Folha do Progresso foi visitar a moradia em baixo da ponte localizada na área central da cidade no córrego das bueiras no perímetro urbano da rodovia BR-163 que corta a cidade de sul a Norte.

O homem se identificou como João, de pouca conversa , disse não lembrar do sobrenome, também comentou que não pretende ficar muitos dias, veio do sul e se acomodou em baixo da ponte aqui em Novo Progresso.

João esta a trinta (30) dias neste local, durante o dia ele sai nas ruas à procura de alumínio, para se manter e arrumar um dinheiro extra. Ele esta fazendo uma economia para seguir viagem. “Preciso juntar muita lata de alumínio o preço é muito baixo pagam R$2 reais pelo kg, mas devagar eu vou ajuntando, assim que tiver um montante eu vendo e sigo viagem, disse.

João gostou da cidade de Novo Progresso, o povo o recebeu muito bem, afirmou ao Jornal Folha do Progresso. Sem ter onde morar, ele acabou se fixando em uma galeria abaixo da estrutura de concreto (ponte) , onde mora, ele faz alimentação e dorme no mesmo local.

Ele afirmou que não sente frio. Ele garantiu que não bebe nem fuma. Seu sustento vem de objetos encontrados nas ruas e de doações.

Por Adecio Piran /Jornal Folha do Progresso

