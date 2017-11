Homem morre agredido após defender irmã transexual de violência

Ainda segundo o relato do BO, o feirante bateu a cabeça quando os dois caíram no chão e o assassino segui dando socos em sua cabeça

Um feirante morreu nesta quarta-feira (8) após ser agredido enquanto defendia a irmã, transexual, no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo.

Conforme o relato da irmã registrado no boletim de ocorrência, ela estava na rua Geraldo Fraga de Oliveira mexendo em seu celular quando um homem chegou e ameaçou jogar a bicicleta em cima dela. O irmão, Petherson Roberto dos Santos Vicente, 24, tentou defendê-la e teve início uma discussão com o agressor.

Durante a discussão, Petherson deu um soco no homem e os dois começaram a brigar. Ainda segundo o relato do BO, o feirante bateu a cabeça quando os dois caíram no chão e o assassino segui dando socos em sua cabeça, fugindo de bicicleta na sequência. Foi chamada ambulância, mas Pheterson morreu no local.

TRANSFOBIA

Apesar da vítima não ter sido a transexual, o ataque a ela é um exemplo da intolerância no Brasil. O país ocupa o primeiro lugar em homicídios de LGBTs na América. Só de transgêneros, foram 53 assassinatos registrados no primeiro quadrimestre de 2017, um crescimento de 18% em relação ao mesmo período de 2016.

Fonte: Notícias ao Minuto.

