Homem morre ao ser atingido por chifre no coração

A arma artesanal, feita com chifre de cervo, foi utilizada para assassinar Hebert Garcia após uma discussão

Hebert Garcia Portilho, 32 anos, morreu ao ser atingido no coração por uma arma artesanal feita com chifre de cervo. O crime aconteceu no município de Vila Rica a (1.259 km a Nordeste de Cuiabá) na sexta-feira (10).

O corpo de Hebert foi encontrado caído em uma rua deserta de Vila Rica, já sem vida. A Polícia Civil foi acionada e iniciou as investigações do assassinato. O corpo estava com uma perfuração no peito esquerdo, onde fica o coração.

Durante as investigações, João Ribeiro de Araújo, 42, foi identificado como sendo autor da execução. Segundo a Polícia Civil da cidade, João teve uma discussão com a Hebert na noite anterior.

A médica legista constatou que a lesão provocada no corpo de Hebert era compatível com objeto apreendido em poder de João

Os investigadores conseguiram localizar o assassino e com ele foi encontrado o objeto perfurante feito de chifre de cervo. Segundo as investigações, João trabalha como caseiro na cidade.

Em análise, a médica legista do município constatou que a lesão provocada no corpo de Hebert era compatível com objeto apreendido em poder de João.

Diante dos indícios, a Polícia Civil representou pela prisão temporária de João até a conclusão dos trabalhos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Motivos fúteis

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), a maior parte dos homicídios em Mato Grosso acontece após discussões em bares, por motivos banais.

Logo após a discussão em mesa de bar, a Sesp aponta a vingança como grande ‘causadora’ de assassinatos e em seguida, a disputa por territórios do comércio de drogas e crimes passionais.

