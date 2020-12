Homem morre após acidente entre dois carros e motocicleta no bairro Aeroporto Velho, em Santarém

Debeto Pereira da Silva de 32 anos ainda foi levado ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, mas não resistiu aos ferimentos.

Um homem morreu e outro ficou ferido em acidente de trânsito que aconteceu na tarde desta sexta-feira (11), no cruzamento das ruas Natal e Barão de São Nicolau, no bairro Aeroporto Velho, em Santarém.

Debeto Pereira da Silva, 32 anos, seguia de motocicleta com Vagner da Silva Barbosa, 43 anos, quando o veículo se envolveu em um acidente com dois carros de passeio próximo à igreja Sagrada Família.

Segundo testemunhas, o acidente foi provocado por um avanço de preferencial. Com o impacto da batida, Debeto foi arremessado da motocicleta e ao cair no asfalto bateu a cabeça com gravidade. As marcas de sangue ficaram pelo chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e conduziu as vítimas ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo. Porém, Debeto não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada no hospital. Já Vaguinho passa por exames pois há suspeita de fratura no braço esquerdo.

Equipes da Polícia Militar e do Boletim de ocorrência de Acidente de Trânsito (Boat) estiveram no local. A PM isolou a área para evitar novos acidentes, já que um dos carros e a moto ficaram atravessados na pista. O Boat fez o levantamento de informações sobre as causas do acidente.

