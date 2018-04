Homem morre após ataque de abelhas enquanto pescava em Alenquer, PA

Enezino Ribeiro morreu após ataque de abelhas em Alenquer (Foto: Redes Sociais/Divulgação) – Corpo de Enezino Ribeiro, de 58 anos, foi encontrado preso a um tronco de madeira. Ferroadas se concentraram na cabeça, segundo a família.

Um pescador de 58 anos morreu após ataque de abelhas em um lago na comunidade Urucurituba, em Alenquer, no oeste do Pará. A vítima foi identificada como Enezino Ribeiro Campos. O ataque foi registrado na quarta-feira (18).

Ao G1, familiares contaram que Enezino geralmente saia para pescar pela manhã e retornava para o almoço, e assim foi na quarta-feira. Porém, até às 16h ele não havia voltado para casa. Populares iniciaram as buscas imediatamente.

Por volta das 22h o corpo foi encontrado preso a um tronco de madeira. Familiares acreditam que durante o ataque ele tenha pulado no rio na tentativa de fugir das abelhas. As ferroadas se concentraram principalmente na cabeça.

O corpo foi levado primeiramente para a comunidade e os ferrões foram retirados com pinças. Depois, Enezino foi levado para o necrotério do município e funerária antes de ser entregue para velório e sepultamento, no bairro Aningal.

De acordo com especialistas, um grande número de picadas de abelhas pode causar problemas em vários órgãos e até no coração. Isso porque o veneno é uma das toxinas mais potentes encontradas na natureza. Em pessoas alérgicas, pode até fechar as vias respiratórias. Em casos de grandes ataques, com mais de 500 picadas, por exemplo, a quantidade de veneno pode ser compatível ao ataque de uma serpente.

As abelhas geralmente picam quando se sentem ameaçadas, por isso, quando uma abelha está te rodeando, ficar parado é a melhor opção. E você sabe o que fazer se for picado? A primeira coisa é retirar o ferrão, mas não com a pinça e nada que esprema o ferrão. O ideal é algo que raspe, como régua, cartão de crédito, passar a unha. Depois, lavar o local com água e sabão. Se estiver com dor, compressas com agua e gelo e analgésico são indicados. Se inchar, procure um hospital.

