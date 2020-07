Homem morre apos cair com motocicleta em córrego em Tailândia

(Foto:Reprodução) – As circunstâncias exatas da morte de José Cléber seguem sob investigação

José Cléber Freitas Souza, de 34 anos, morreu em um acidente de trânsito nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (06) em Tailândia, município do nordeste paraense. O homem teria perdido o controle de sua motocicleta e caiu em um córrego no distrito de Palmares. A causa mais provável para a morte é afogamento, mas as circunstâncias exatas que levaram ao homem perder a vida só serão elucidas com a perícia do corpo.

Segundo a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o corpo de Cléber foi achado por volta das 6h, mas o acidente pode ter ocorrido algumas horas antes. Ao que tudo indica, a vítima caiu com a moto depois de se desequilibrar. A motocicleta, modelo Honda Titan, cor preta, também foi encontrada dentro do córrego, ao lado do corpo do homem.

O cadáver foi achado por uma criança que estava caçando passarinhos no local e avisou parentes sobre a descoberta. Segundo os moradores da região, a ponte de onde o homem caiu é feita de manilhas – estrutura tubular de concreto – e não é a ideal, sendo que as condições precárias da estrutura que dá acesso ao Distrito de Palmares podem ter contribuído para o acidente fatal.

O corpo da vítima foi removido ao Núcleo Avançado de Tucuruí do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que analisa o que aconteceu para Cléber morrer, já que o córrego onde ele caiu não era tão profundo. Pelas redes sociais, amigos e parentes de Clebinho, como o homem era conhecido, lamentaram seu falecimento. O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Polícia Civil local.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...