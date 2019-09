Homem morre após capotamento de carro na BR-316, em Peixe-Boi, no PA

(Foto:Ascom/PRF)

Motorista ficou ferido e passageiro morreu. O acidente ocorreu próximo à entrada de Ourém.

Um carro capotou nesta quinta-feira (26), no Km 139 da da BR -316, em Peixe-Boi, nordeste do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa morreu e outra ficou ferida.

O acidente ocorreu próximo à entrada de Ourém. O motorista, de 34 anos, sofreu ferimentos leves, e o passageiro Lelson Fábio da Silva Costa, 35 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. O corpo foi removido IML de Bragança.

Segundo informações preliminares da PRF, a possível causa do capotamnete foi o excesso de carga ou seu mal acondionamento na paret traseira do veículo. Não chovia no momento do acidente.

Por G1 PA — Belém

