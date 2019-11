Homem morre após colidir motocicleta com carro de passeio na BR-163, em Santarém

Batida frontal entre os veículos aconteceu no início da noite de domingo (10) na BR-163 — Foto: Reprodução/Redes Sociais

A vítima, Adigelson Fernandes Carneiro, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Um homem de 41 anos morreu na noite de domingo (10) após a motocicleta que ele conduzia colidir com um veículo de passeio em um trecho da BR-163, sentido Belterra/Santarém, no oeste do Pará. O acidente aconteceu por volta das 19h, na serra do Piquiatuba.

A vítima, Adigelson Fernandes Carneiro, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O condutor do veículo foi submetido ao teste de etilômetro, que apontou que o homem não tinha consumido bebidas alcoólicas.

Os dois veículos foram recolhidos para o pátio, através do serviço de guincho, a pedido do delegado Tiago Rebelo, já que devem ser periciados.

