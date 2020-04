Homem morre após colisão de caminhonete com máquina escavadeira em Itaituba

(Foto:Reprodução) – Um gravíssimo acidente de trânsito tirou a vida de um ilustre morador de Itaituba, Ronie Cunha, de 36 anos, gerente de uma empresa auto peças.

Ele conduzia uma caminhonete Hillux quando colidiu com uma máquina escavadeira que estava parada na avenida Marechal Rondon, próximo ao Hospital Municipal (HMI).

O acidente aconteceu no local onde está sendo realizada obra da prefeitura para o serviço de drenagem essencial para a possível inauguração da emergência do Hospital Regional do Tapajós (HRT). A obra iniciou há cerca de duas semanas.

Imagens do local do acidente comprovam a violência da batida, que deixou o veículo da vítima com a frente destruída. O Airbag do veículo ainda acionou, porém, aparentemente a vítima não usava cinto de segurança e sofreu um forte impacto na cabeça.

Amigos e pessoas próximas à Ronie lamentam a morte precoce. O fato trágico virou o assunto mais comentado em grupos de Whatsapp.

Ronie é filho de Chapadinha, falecido empresário que fundou um grande supermercado na cidade e já foi considerado um dos principais empreendedores do município. Empresa fechou as portas após o seu falecimento.

