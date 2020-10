Homem morre após ficar dias jejuando pela melhora de Trump

Indiano ficou muito preocupado depois que o presidente foi diagnosticado com Covid – (Foto:Reprodução)

O indiano Bussa Krishna, de 35 anos, que ficou conhecido por ter feito um altar em sua casa com a estátua de Donald Trump para ficar adorando o presidente, morreu no último domingo (11) após ter um ataque cardíaco. Para a família, Krishna sucumbiu pelo estado de constante preocupação que ficou em relação a Trump depois que ele foi diagnosticado com Covid-19.

Segundo uma emissora da Índia, Bussa ficou deprimido, passou noites sem dormir, jejuava e orou pela recuperação de Trump por dias. A família diz que teria falecido por conta da “tensão que sentiu”.

Krishna começou a aparecer em manchetes de diversos noticiários depois de criar um altar em casa para Trump. O indiano dedicava horas adorando o presidente dos EUA como um deus hindu. Em seguida, mandou construir a estátua de quase dois metros que usava até em cerimônias religiosas.

