Homem morre após ser amarrado e arrastado por moto no distrito de Moraes Almeida

No deslocamento para averiguação do fato, a guarnição encontrou o corpo da vitima sem sinais vitais ainda preso em uma corda atada a uma motocicleta modelo Fan.

De acordo com informações, o acusado do homicídio, identificado como Claúdio José Schmitt, de 31 anos, teria amarrado a vítima em uma moto e saiu a arrastando até próximo à saída da área urbana do Distrito.

Um homem identificado como Luciano Bazanela, de 42 anos, foi assassinado no início da madrugada desta quarta-feira (29), no distrito de Moraes Almeida, município de Itaituba.

