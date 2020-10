Homem morre após ser atropelado duas vezes na estrada de Alter do Chão, em Santarém

Motorista que provocou o segundo acidente perdeu o controle do carro e saiu da pista — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Gildean Silva chegou a ser levado para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no domingo (18).

O homem que foi atropelado duas vezes seguidas na rodovia Everaldo Martins (PA-457), na comunidade São Pedro, em Santarém, no oeste paraense, na madrugada de domingo (18), não resistiu aos ferimentos e faleceu. A vítima foi identificada como Gildean Sousa Silva.

Ele foi atropelado primeiro por uma caminhonete e enquanto aguardava socorro foi atropelado uma segunda vez. De acordo com testemunhas, a condutora do segundo atropelamento tentou fugir, mas foi contida por pessoas que presenciaram o acidente. Gildean recebeu atendimento de uma ambulância que fica no posto de saúde da vila de Alter do Chão e depois foi encaminhado para o Hospital Municipal de Santarém.

Após ser entregue à Polícia Militar, a mulher que dirigia o veículo foi levada para 16ª Seccional de Polícia Civil autuada em flagrante por lesão corporal, omissão de socorro e posse de substância entorpecente, aparentemente maconha, material que foi encontrado no interior do veículo, mas por ser pouco, foi considerado para uso e não para tráfico. Ela pagou fiança de dois salários mínimos e foi liberada.

De acordo com o boletim registrado na delegacia, a mulher estava agitada e parecia estar sob efeito de álcool ou substância entorpecente, por esse motivo, o delegado de plantão, Cleber Pascoal, solicitou a realização de exame toxicológico.

Com relação ao primeiro acidente do qual Gildean foi vítima, de acordo com a Polícia, o condutor da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...