Homem morre após ser atropelado por caminhonete na BR-163, em Santarém

Marcas de sangue ficaram às margens da BR-163; vítima de acidente morreu — Foto: Cissa Loyola/TV Tapajós

O condutor do veículo disse que não conseguiu ver o pedestre atravessando a rodovia.

Na madrugada desta quinta-feira (5) mais uma pessoa perdeu a vida em um acidente de trânsito na BR-163, em Santarém, no oeste do Pará. Dessa vez, um homem morreu após ser atropelado por uma caminhonete no bairro Cambuquira. Após a batida, a vítima foi arremessada e caiu na carroceria da caminhonete.

O homem, que não foi identificado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O condutor da caminhonete foi até a 16ª Seccional de Polícia Civil para prestar esclarecimentos, fez também o teste do etilômetro, que não apontou níveis de álcool. Segundo a polícia, não havia indícios de irregularidades ou imprudências.

No trecho onde ocorreu o acidente, há pouca iluminação, de modo que a visibilidade em alguns pontos da BR fica prejudicada. À Polícia, o condutor da caminhonete disse que não conseguiu enxergar o pedestre atravessando a rua.

O corpo da vítima permaneceu no local do acidente por pelo menos 6h até a chegada do IML, que estava atendendo a uma ocorrência fora da cidade.

Por G1 Santarém — PA

05/03/2020 10h31

