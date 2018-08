Homem morre após ser baleado por dois homens de motocicleta com uniforme da (Celpa)-Assista Vídeo

Homem é socorrido por carroceiro, mas morre após ser baleado no Benguí; assista Vídeo

(Foto: Reprodução)- Uma cena inusitada após um baleamento no bairro do Benguí chamou a atenção dos moradores da rua São Pedro no começo da tarde desta terça-feira (21). Ronivaldo Cardoso baia foi ferido a tiros na rua onde morava e socorrido por um carroceiro, que utilizou um carro-de-mão improvisado de madeira. Apesar do socorro, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Assista:

O caso foi por volta das 13h, na rua que fica atrás da Escola Maria Amoras, Conjunto Liberdade, em Belém. Ronivaldo, que também era conhecido como “Gley”, estava conversando com seu irmão quando dois homens de motocicleta com uniforme das Centrais Elétricas do Pará (Celpa) chegaram ao local. Ele foi ferido várias vezes pelos tiros e tombou no local. Imediatamente, vizinhos e familiares se reuniram para ajudar o homem, que estava perdendo muito sangue.

Asssista Vídeo;

Ronivaldo foi socorrido com vida para Unidade Básica de Saúde do Benguí, mas morreu na UBS. O cunhado da vítima falou com a Polícia e disse que ele era dependente químico, cometendo furtos para sustentar o vício há algum tempo. Ainda não se sabe se o assassinato de Ronivaldo tem ligação com seu uso de drogas, mas a Polícia Civil já investiga a hipótese. Até o final da tarde de hoje, nenhum suspeito havia sido identificado.

Em nota, a Celpa informou que é comum o furto de uniformes de concessionárias de serviços para cometimento de crimes, razão pela qual acredita que as pessoas apontadas não são seus funcionários ou de suas prestadoras de serviço. Ainda segundo a Companhia, a empresa “prestará todo apoio às autoridades policiais para elucidação do caso”.

Por:ORM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...