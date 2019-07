Homem morre após ser convidado para beber e ser atingido a facadas na comunidade do Moura, em Oriximiná

Edimar Contes chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos — Foto: Polícia Civil/Divulgação

O homicídio ocorreu na madrugada de domingo (21). O principal suspeito da autoria do crime, está foragido.

Um homem morreu após ser atingido com três golpes de faca na comunidade do Moura, na zona rural de Oriximiná, no oeste do Pará. O principal suspeito do crime, identificado como João Augusto, está foragido. O homicídio ocorreu na madrugada de domingo (21), por volta das 4h, após uma festa de formatura de alunos quilombolas.

De acordo com testemunhas, após o fim da festa os coordenadores começaram a fazer a limpeza no barracão e foram avisados que uma pessoa estava esfaqueada próximo a um igapó (área de mata que inunda no período de enchente).

Segundo a polícia, a vítima, Edimar Pinto Contes, foi convidada para beber e quando se abaixou para pegar a bebida foi atingido a facadas por João, que teria tirado o punhal da cintura. O homem ainda chegou a ser socorrido e levado ao hospital de Porto Trombetas, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia civil foi chamada e foi até a comunidade, mas o corpo já tinha sido levado para a cidade de Terra Santa. Na comunidade, o delegado colheu informações sobre o suspeito do crime e quatro pessoas foram conduzidas para a delegacia de Oriximiná para prestarem esclarecimentos.

“Essas pessoas devem ser ouvidas, sendo que duas delas, podem ter participação no crime, pois teriam dado fuga ao suspeito, e outros dois que estavam no momento do crime e teriam convidado a vítima para beber. Vamos colher os depoimentos e contamos com a ajuda da população para capturar o suspeito. Nós estivemos na comunidade Serrinha, de onde ele é, tentamos fazer um cerco, mas não conseguimos prendê-lo em flagrante. Na comunidade do Moura fizemos um registro fotográfico e identificamos testemunhas, que também foram conduzidas a delegacia”, disse o delegado de Oriximiná, William Fonseca.

O delegado explicou também que está sendo investigada a motivação desse crime, que, no primeiro momento, seria uma vingança. “Um dos irmãos do suspeito está também na delegacia, pois era ele quem tinha problemas com a vítima, e o irmão teria resolvido se vingar por causa dessa desavença. Segundo o irmão, ele teria chegado em casa muito assustado, e falando que tinha ‘furado uma pessoa’, dizia até o nome, e depois descreveu as características, quando ele disse que não teria sido a vítima o homem que o agrediu. Então, ele teria matado a pessoa errada”, ressaltou Fonseca.

* Colaborou Márcio Garcia, de Oriximiná.

