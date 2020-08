Homem morre após ter bicicleta atropelada por moto em Novo Progresso

Idoso morre após moto colidir em sua bicicleta, o motoqueiro se evadiu sem prestar socorro a vitima.

Homem morreu após ter sido atingido por uma moto em Novo Progresso

Um homem, de 61 anos, morreu, após um acidente de trânsito entre uma motocicleta e uma bicicleta,em via publica de Novo Progresso.

O acidente aconteceu no dia 30 de Julho de 2020, na rua Altamira e foi filmado pelas camêras de segurança de residências.

Conforme as imagens o motorista da motocicleta saio da via que trafegava para adentrar em uma rua e acabou atropelando pelo motociclista. As imagens mostra o momento que o motociclista atingi em cheio o condutor da bicicleta que foi lançado ao chão. O motociclista se evadiu do local sem presta socorro a vitima.Assista o vídeo abaixo;

Segundo a informação o ciclista identificado como “Milton Nonnemacher, de 61 anos”, tinha saído do trabalho e seguia para sua residência , foi socorrido inicialmente por populares que acionaram o SAMU , foi internado no hospital Municipal,com vida. Nesta sexta-feira (31) , não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Milton Nonnemacher, de 61 anos, esta sendo velado na Funerária santa clara e será sepultado na tarde deste sábado por volta das 14h00mn, no cemitério Municípal.

Assista ao Vídeo;

