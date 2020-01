Homem morre após virar garrafa de cachaça em troca de R$ 20

Após ingerir a bebida, o homem começou a passar mal e desmaiou. | (Foto:Reprodução)

Um catador de recicláveis morreu, na última quarta-feira (8), após beber uma garrafa de bebida alcoólica, incentivado por uma aposta de amigos, em troca de R$ 20.

Um vídeo, que circula nas redes sociais, o homem aparece bebendo a cachaça, incentivado por um grupo de homens. “Vai morrer, vai morrer (…) Bebeu mesmo, o miserável”, diz o grupo. Logo depois, eles tentam oferecer mais uma garrafa e um deles pergunta: “Quer matar o cara, é?”

Após ingerir a bebida, Wellington Cardoso da Silva, de 39 anos, começou a passar mal e desmaiar em seguida. O mesmo grupo tenta reanimá-lo jogando água no rosto dele ele permaneceu imóvel no chão.

Segundo a irmã da vítima, desde jovem ele vinha lutando contra o vício em álcool e a família estava buscando uma forma de interná-lo em uma clínica de reabilitação. Ela também informou que Wellington morava sozinho e catava materiais recicláveis para sustentar o vício em bebida alcoólica. Ele deixou uma filha de 13 anos.

O catador foi socorrido e levado em uma carroça para o Hospital da cidade, mas não resistiu e acabou morrendo. A Polícia Civil está investigando o caso.

segunda-feira, 13/01/2020, 23:04 – Atualizado em 13/01/2020, 23:04 –

