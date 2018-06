Homem morre atingido por avião em pista de garimpo

Um homem morreu na tarde desta segunda-feira (25/06) após tentar atravessar a pista de pouso e decolagem do Cripurizão distrito de Itaituba.

Segundo a informação, o homem foi identificado como Edu, foi atingido pela hélice de uma aeronave no momento da decolagem.

Fotos e vídeo da vitima foi postado nas redes sociais,sem muita informação.

O prefixo e o nome do piloto da aeronave também não foi divulgado

Uma moradora que não quis ser identificada informou ao Jornal Folha do Progresso que a vitima era recém chegado naquela comunidade, e que o chamavam de Edu, populares ainda tentaram avisá-lo da aeronave , eles estava em uma motocicleta POP , mas não houve tempo suficiente ele foi atingido com corte profundo na nuca ele caiu já sem vida, informou.

Esta matéria esta sendo atualizada….

