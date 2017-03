Homem morre atropelado por moto na Rodovia BR-163 em Alvorada da Amazônia

Um motociclista que passava no momento atropelou o Senhor que foi identificado como Valdomiro que é pai do motorista Isac da Ambulância da comunidade.

O acidente aconteceu as 17h40mn, nas proximidades do Tubão onde a via lateral teve a cabeceira da ponte destruída pela enxurrada nos últimos dias, o aceso ficou interrompido os pedestres tem que usar a rodovia para passar ao outro lado da comunidade.

You May Also Like