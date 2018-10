Homem morre e outro é ferido em troca de tiros com a PM

Sete suspeitos entraram em confronto com a Polícia, em Santa Barbara

(Foto: Divulgação) – Na manhã desta segunda-feira (29), uma intervenção da Polícia Militar (PM) terminou com um homem ferido e outro baleado no município de Santa Barbara do Pará, Região Metropolitana de Belém. Era por volta de 11h30 quando a PM recebeu uma denúncia de tráfico de drogas na Rua Gregório Cruz, bairro da Sede. Ao se deslocarem ao local, com apoio de uma guarnição de Benevides, eles teriam encontrarado cerca de sete homens comercializando e consumindo entorpecentes e que, ao avistar a viatura, teriam corrido. Nesse momento, a guarnição da Polícia Militar relata que alguns dos suspeitos teriam começado a atirar na direção deles. Uma troca de tiros terminou com cinco suspeitos fugindo e dois baleados. Ambos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelos próprios policiais, mas um dos baleados chegou morto ao hospital. Com o outro homem, identificado como Lucas Ramos, a polícia teria encontrado uma pistola 638 Taurus, com cinco munições. Já com o suspeito morto, a PM achou uma arma de fabricação caseira calibre 28, com dois cartuchos, sendo que um estava deflagrado.

Segundo o relato da guarnição, ao todo, os três PMS que participaram da ação dispararam 23 vezes contra os suspeitos.

Por: Redação Integrada ORM 29 de Outubro de 2018 às 15:39

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...