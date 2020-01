Homem morre e outro fica ferido após serem baleados em Parauapebas

A polícia segue investigando o acusado e as circunstâncias do crime.

Um homem morre e outro ficou gravemente ferido após serem baleados, neste domingo (19), no bairro Palmares Sul, em Parauapebas, sudeste do estado.

Segundo a Polícia Civil, as investigações do crime começaram após uma das vítimas ter sido internada em estado grave no Hospital Geral do município. O outro homem baleado, Raunan Souza Cruz, morreu durante o transporte para a unidade hospitalar.

Uma equipe policial foi até o local do crime e colheu o depoimento de três testemunhas que repassaram características físicas do autor do crime. De acordo com a Polícia, o acusado é procurado e e as circunstâncias do crime estão sendo investigadas.

Por G1 PA — Belém

20/01/2020 17h29

