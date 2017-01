Homem morre em acidente entre moto e van na rodovia BR -163

Colisão frontal foi na Serra do cachimbo, no final da tarde desta sexta-feira (06).

(Fotos Policia Militar Serra do Cachimbo) -A Guarnição da Policia Militar da Serra do Cachimbo foi avisada do acidente minutos após o ocorrido. No comando do Cabo da Policia Militar Ronam e Soldado Alves , se deslocaram até o local e constataram a gravidade do acidente que deixou uma vítima fatal!

A vitima foi um homem identificado como ROBERTO ROQUE, morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta FAN CG 150 de cor Preta PLACA OBB 2557 com uma VAN FORD TRANSIT 2010 de cor PRATA PLACA MPF 6762 da cidade de Sinope estado do Mato Grosso. MT.

De acordo com a Polícia Militar, a moto bateu de frente com a Van que vinha na pista contrária.

Ainda segundo a PM, o motociclista morreu no local. O motorista e passageiros da van não ficaram feridos.

O corpo da vitima foi transladado por uma funerária solicitada por amigos para cidade de Guarantã do Norte no estado do Mato Grosso onde deve ser sepultado.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com informações e fotos da Polícia Militar

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...