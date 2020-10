Homem morre em capotagem na estrada em Primavera, nordeste paraense

Rapaz trabalhava como representante comercial de uma marca de bebidas – (Foto:Reprodução)

Augusto César Machado de Matos morreu em um grave acidente de trânsito no final da noite desta quarta-feira (30), em um trecho da rodovia PA-124, no município de Primavera, no nordeste paraense. O carro onde ele estava capotou a saiu da estrada, causando a morte do homem.

O caso foi entre a Vila Mata-Sede e a Vila Jaburu, na rodovia também como Estrada Capanema-Salinas, já que liga a cidade ao litoral paraense, e ocorreu por volta das 22h. Augusto morava em Capanema e trabalhava como representante comercial – vendedor para uma marca de bebidas, visitando comerciantes em vários municípios do nordeste paraense e passando boa parte do dia na estrada. Ele morreu após o carro em que ele estava, modelo Fiat Strada, capotar várias vezes na rodovia.

Segundo o 19º Grupamento Bombeiro Militar, com sede em Capanema, eles ficaram sabendo do caso, mas quem atuou no socorro foi o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Populares que passavam pela local foram os primeiros a prestar socorro ao vendedor, que saiu da estrada com seu veículo e ficou jogado no chão.

Ainda não há informações se o carro capotou sozinho ou se um outro veículo se envolveu no acidente. As circunstâncias da morte do vendedor devem ser apuradas pela Polícia Civil. O corpo foi removido pelo Núcleo Avançado de Bragança do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Nas redes sociais, amigos e clientes de Augusto lamentaram sua morte e prestaram homenagens ao vendedor.

