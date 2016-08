Homem morre em colisão entre carreta e carro na BR-163 entre Lucas e Sorriso

O acidente foi registrado, hoje, por volta das 4h, na rodovia federal, entre Lucas do Rio Verde e Sorriso, nas proximidades do Distrito de Primaverinha. Houve uma colisão frontal entre uma Scania branca, placas de Primavera do Leste, e um Ford Fiesta azul, placas de Cuiabá. O condutor do carro de passeio não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A identidade dele ainda está sendo confirmada. O motorista da carreta saiu ileso.

A assessoria de imprensa da Rota do Oeste informou que a rodovia foi totalmente liberada, por volta das 8h20, após a retirada da carreta e carro da pista. O trecho ficou bloqueado por algumas horas devido ao acidente. Uma fila de aproximadamente oito quilômetros se formou na região.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizou os procedimentos necessários para análise de como o acidente ocorreu. O corpo da vítima já foi retirado do veículo e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorriso para necropsia.

A carreta seguia sentido Sorriso e o carro na pista oposta. A versão que passa a ser investigada é a de que o carro invadiu a pista contrária.





