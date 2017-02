Homem morre em colisão envolvendo moto, carro e caminhão na BR-163 em Sinop

O acidente envolvendo um Honda Titan, um caminhão Baú e um VW Saveiro ocorreu na rodovia federal, no quilômetro 834, nas proximidades de um posto de combustíveis, localizando no Setor Industrial, esta madrugada. O condutor da motocicleta, Sidalino Raimundo Batista, 38 anos, não resistiu e faleceu no local. Não foi informado se os motoristas ficaram feridos.

Segundo informações do boletim de ocorrências, Sidalino teria colidido primeiramente no caminhão. Devido a isso, perdeu controle da direção e houve a colisão frontal com o Saveiro. O motorista do primeiro veículo teria fugido do local. A versão será investigada pelas autoridades policiais.

Uma equipe de Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi até o local, encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia antes de ser liberado para os procedimentos fúnebres.

