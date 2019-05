Homem morre em hospital de Novo Progresso após ser espancado

Um homem morreu na manhã desta quarta-feira (02), no Hospital Municipal de Novo Progresso, com ferimentos provocados por espancamento.(Foto:Reprodução)

De acordo com informações do enfermeiro Everton do Hospital Municipal, o SAMU foi acionado às 06h30mn desta quarta-feira(02), para atender uma vítima de agressão física, ao lado do chopão, a vítima foi identificada como “Júlio Araújo da Silva 35 anos“, foi violentamente espancado, foi encaminhado ao HMNP [Hospital municipal de Novo Progresso], mas não resistiu as lesões e veio a falecer, logo após dar entrada na emergência.

O Jornal Folha do Progresso , não teve acesso as causas da agressões e nome dE pessoas envolvidas.

Matéria esta sendo atualizada…..

