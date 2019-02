Homem morre em violenta colisão entre carro e carreta na BR-163 no MT

Homem morre em violenta colisão entre carro e carreta na BR-163 no Nortão- (fotos: assessoria)

O acidente envolvendo um VW Gol prata e uma carreta (marca e modelo não informados) ocorreu, ontem à noite, na rodovia federal, em Matupá (200 quilômetros de Sinop). O condutor do veículo de passeio morreu no local e ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros de Guarantã do Norte foi acionado e fez o desencarceramento. O motorista que foi identificado como Wellington Gomes Luna, de 29 anos.

O carreteiro não teve ferimentos e contou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que houve uma invasão de pista do Gol e, com isso, ocorreu a colisão frontal. Ele teria tentado frear para evitar o acidente, mas não teria dado tempo. A versão dele ainda será investigada pela Polícia Civil.

Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local analisando as possíveis circunstâncias de como pode ter ocorrido a colisão e encaminhou o corpo de Wellington ao Instituto Médico Legal (IML) de Guarantã do Norte para exames de necropsia e reconhecimento oficial.

De acordo com informações da funerária São Judas Tadeu, o corpo de Wellington será trasladado, esta tarde, para Alta Floresta.

Só Notícias/Cleber Romero (fotos: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...