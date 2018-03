Homem morre esmagado durante cochilo em rua de Novo Progresso

Homem descansava após ter ingerido bebida alcoólica.

Um homem morreu na noite deste domingo (04), enquanto dormia em uma vala na rua Tapajós próximo um bar no bairro Vista Alegre em Novo Progresso.

Segundo informações uma camioneta F 4000 passou pelo local sem avistar o homem, o veiculo passou por cima populares foram atrás do motorista para visar do ocorrido.

A Policia foi acionado, mas quando chegou ao local cerca de 30 minutos depois do acidente, o homem já estava morto.

O veiculo e o motorista foi identificado, e voltou pra socorrer a vitima, mas ao ver que já estava morto , vendo que nada mais poderia fazer se evadiu do local. Ele informou a reportagem do Jornal Folha do progresso que foi um incidente que não avistou ninguém naquele local, que vai se entregar para policia e alega ser uma fatalidade. populares informaram para reportagem que a vitima era trabalhador de fazendas e foi visto em um bar nas proximidades ingerindo bebida alcoólica.

Até a publicação desta matéria, o veículo continuava nas proximidades aguardando a perícia da Polícia.

Por Jornal Folha do Progresso

