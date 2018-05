Homem morre soterrado por 150 toneladas de milho em MT, após desabamento de paredes de silo

O Acidente aconteceu quando o funcionário de uma fazenda fazia manutenção nos equipamentos. Acidente ocorreu na fazenda Santa Fátima, a 58 km de Primavera do Leste.

m homem, de 33 anos, morreu soterrado por 150 toneladas de milho, na sexta-feira (25), após desabamento de paredes de silo onde trabalhava, em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, no momento do acidente, Adão de Souza dos Santos fazia manutenção nos equipamentos da moega do silo que armazenava os grãos.

Os Bombeiros precisaram de mais de 12h de trabalho para retirar o corpo que foi soterrado por aproximadamente 150 toneladas de milho.

