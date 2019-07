Homem morre vitima de derrubada de arvore em Cachoeira da Serra

(Foto:Divulgação Policia) -Este é o terceiro caso que acontece no mês de julho na região.

O acidente aconteceu dia 28/06/2019 por volta de 14h00mn, com vítima fatal na região da comunidade do Laranja no Distrito de Cachoeira da Serra Distrito de Altamira PA. O corpo só foi encontrado no sábado dia 29/06 a tarde.

Segundo a policia o trabalhador estava com a esposa que sofre de doença com uso de remédio controlado e no momento do acidente estava junto, segundo testemunhas ela entrou em choque com acidente e esta desaparecida , a policia procura na mata a esposa, é possível que esteja perdia na mata disse a policia.

O agricultor Ademar Cordeiro dos de 45 anos de idade foi atingido por uma árvore, quando trabalhava com motoserra em sua propriedade, ele morreu no local. O corpo está na funerária de Castelo e será transladado para Guarantã do Norte onde o mesmo residia.

A polícia militar de Cachoeira da Serra estiveram no local juntamente com a policia Civil para liberar a retirada do corpo, foi preciso cortar galhos da arvore para retira-lo do local.

Esta é a terceira vitima ´só no mês de junho de 2019 – os outros dois casos aconteceu em Novo Progresso veja abaixo;

Leia mais:Homem morre ao ser atingido por árvore durante derrubada em Novo Progresso

*Árvore cai e mata serrador em área de floresta fechada de fazenda no interior de Novo Progresso

