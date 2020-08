Homem morre vítima de descarga elétrica enquanto trabalhava em obra, em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, no entanto, ao chegar no local, a vítima estava em estado de parada cardiorrespiratória .

De acordo com informações, a vítima estava trabalhando em uma obra no alto de um prédio quando o acidente elétrico ocorreu.

