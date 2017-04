Homem morto a tiros era assessor de vereador em Novo Progresso

(Foto Facebook)- A Polícia informou na manhã desta sexta-feira (14) que Augusto Trizotto de Oliveira de 65 anos, que foi assassinado no centro de Novo Progresso no ultimo sábado (08/04) era assessor parlamentar do Vereador Chico Souza (PMDB).

Segundo informações, ele foi alvejado por vários tiros na inicio da noite do sábado (08) enquanto estava sentado em uma mesa de bar.

Testemunhas contaram que o Augusto estava alegre sorridente sentado em uma mesa de bar até o momento que adentrou ao estabelecimento um homem de capacete com arma em punho o chamou pelo nome e começou a disparar a pistola , Augusto tentou revidar e correu foi perseguido pelo assassino que disparou mais de 13 tiros até fugir rumo ignorado em uma motocicleta que o esperava próximo ao local.

O assessor parlamentar foi brutalmente assassinado, sem levar o dinheiro que estava no seu interior. O corpo foi sepultado no domingo onde o vereador Chico Souza(PMDB), aproveitou para enfatizar o relevante trabalho do assessor, e lamentou da morte, o vereador pediu providencias pra policia investigar o crime. “Este crime não pode ficar no anonimato,disse”. às motivações do crime , não foi revelada!

Augusto foi assessor parlamentar do edil desde o mandato de 2013.

Ninguém foi preso pelo crime.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

