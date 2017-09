Homem morto em acidente na BR-163 será sepultado em Sinop

O corpo de Marciel Rodrigues da Silva, de 32 anos, será sepultado esta manhã. As informações são da funerária Sauer. Ele estava de bicicleta quando foi atropelado, ontem de manhã, por uma VW Parati branca, na BR-163, nas proximidades do bairro Alto da Glória.

De acordo com assessoria da concessionária que administra rodovia, ele chegou a ser encaminhado ainda com vida por uma equipe de resgate ao hospital regional, mas acabou falecendo. Já o condutor do veículo não teve ferimentos.

Ainda de acordo com a empresa, a colisão aconteceu quando o ciclista tentava atravessar a via. A versão e as circunstâncias ainda serão investigadas pelas autoridades policiais.

Fonte: Só Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...