Homem oferece R$ 100 mil a policiais para não ser preso – ele é o criminoso mais procurado do Brasil.

Homem oferece R$ 100 mil a policiais para não ser preso e é autuado por corrupção ativa em MT

Suspeito usa o nome de Baltazar Luz de Santana e Baltazar Leandro Pereira Neto (Foto: Polícia Civil de MT/Assessoria)

Ele usa o nome de Baltazar Luz de Santana e Baltazar Leandro Pereira Neto. Suspeito é um dos criminosos mais procurados do Brasil.

Um dos criminosos mais procurados do Brasil, com extensa ficha criminal, foi preso nesse domingo (20) pela Polícia Civil, em Cuiabá. O suspeito foi preso em flagrante com uma carteira de habilitação. Durante abordagem ele chegou a oferecer R$100 mil para ser liberado, sendo autuado por corrupção ativa.

Segundo a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), existem vários mandados de prisão em aberto contra o autuado, em diferentes regiões do Brasil que ainda estão sendo checados em razão do investigado possuir diversos nomes nos crimes e processos anteriores.

Ele usa o nome de Baltazar Luz de Santana e Baltazar Leandro Pereira Neto.

Ao ser abordado em uma motocicleta, o suspeito apresentou uma CNH falsa, em nome de Rafael Gimenes.

Conhecido com o apelido de ‘Boy’, o investigado foi reconhecido pelos policiais civis como o suspeito da prática de diversos roubos. Ele ofereceu R$ 100 mil para que os policiais civis não o prendessem, também ofereceu a motocicleta para tentar evitar a prisão.

Conduzido à delegacia, o criminoso foi autuado em flagrante pelos crimes de uso de documento falso e corrupção ativa, além de ter sido dado cumprimento dois mandados de prisão, sendo um em Mato Grosso e outro no Acre.

Por G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...