Para tirar o milho, paciente britânico utilizou um pedaço de arame, uma tampa de caneta e um prego, o que causou ao problema cardíaco(Foto:Arquivo pessoalArquivo pessoal)

Homem passa por cirurgia no coração após pipoca grudar no dente

Um homem britânico precisou passar por uma cirurgia no coração após uma pipoca grudar em seu dente. Adam Martin, 41 anos, teve uma infecção bacteriana, conhecida como endocardite, depois de remover o milho com uma tampa de caneta, um pedaço de arame e até um prego. Os objetos machucaram a gengiva do bombeiro, que sentiu dores por dias sem procurar um médico. As informações são do jornal Cornwall Live.

Segundo a reportagem, Martin apresentou sintomas parecidos aos de gripe, como suor noturno, fadiga, mal estar e dor de cabeça. Só depois disso que procurou pela ajuda de um especialista. Na unidade de saúde, recebeu o diagnóstico da infecção no coração.

A doença atinge parte da camada interna do órgão, o endocárdio, que tem contato direto com o sangue interno do coração. Os objetos utilizados pelo britânico para remover a pipoca do dente lhe cortaram a gengiva e as bactérias entraram em seu corpo por meio das feridas.

