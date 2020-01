Homem pede a juiz duelo com espada samurai com a ex para pôr fim a disputa de divórcio

O advogado rechaçou o pedido e solicitou que David passe por avaliação psiquiátrica. Por:EXTRA Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Estou enfrentando o absurdo do senhor Hudson com o meu próprio absurdo”, alegou.

David disse ao “Des Moines Register” ter sido inspirado pelo o juiz Philip Minardo, da Suprema Corte do estado de Nova York, que deu parecer, em 2016, apontando que os duelos não haviam sido abolidos no país.

David quer que um juiz autorize que ele e a ex-mulher, ou alguém que a represente, participem de um “duelo legal” para “acertar as coisas” e colocar uma pedra sobre a disputa judicial. O americano pediu que o magistrado lhe dê 12 semanas para poder encontrar um par de espadas samurais que possam ser usadas no duelo mortal, que, segundo ele, “nunca foi explicitamente proibido nos Estados Unidos”.

(Foto:Espadas samurai Foto: Reprodução/Wikimedia Commons) – O casamento de David Ostrom “terminou mal”. Em petição apresentada em tribunal do Kansas (EUA), o homem de 40 anos diz ter sido “destruído legalmente pela ex”, Bridgette Ostrom, de 38. Agora, ele quer dar um ponto final às disputas. Com um duelo.

