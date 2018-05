Homem pede divórcio 15 minutos após casar em Dubai

Noivo se sentiu humilhado pelo genro, que exigiu pagamento de dote logo ao fim de cerimônia.

Quinze minutos. Essa foi a duração de um casamento, que foi desfeito em Dubai, nos Emirados Árabes, depois de um desentendimento entre o noivo e o sogro. O motivo foi a suposta pressa do pai da noiva em receber o dinheiro do dote, estipulado em 23 mil euros (cerca de R$ 100 mil).

Ansioso, ele teria pressionado o genro antes e depois da cerimônia, realizado no Fórum de Sharia. Conforme o Daily Mail, o noivo pagou 50 mil dirhams, metade do valor acertado antes da assinatura do documento civil. E pagaria o restante, segundo combinado, quando saíssem. O pai da noiva quis receber logo após a assinatura.

Como o pai insistia para que alguém da família recolhesse o restante do pagamento no carro, e trouxesse para o fórum, o noivo sentiu-se insultado e humilhado e acabou por pedir o divorcio de imediato.

De acordo com o jornal britânico, um outro casamento foi desfeito ainda mais rapidamente no país, segundos após ter sido assinado, em 2012. O motivo teria sido o fato de o pai da noiva ter insistido para que ela mantivesse o emprego.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

