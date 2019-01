Homem pede oração, fica nervoso e agride pastor com facão durante culto

Um pastor foi agredido com golpes de facão na hora do culto em Sorriso (420km de Cuiabá). O crime ocorreu neste sábado ( 26) no bairro Rota do Sol.

De acordo com a Polícia Militar, fiéis disseram que o agressor estava acompanhando o culto e havia pedido orações para sua mãe que havia morrido há uma semana.

Em determinado momento, o acusado se levantou alterado e atacou o pastor usando um facão. “Enquanto os pastores oravam, ele se levantou e com um facão que estava em sua cintura desferiu alguns golpes de prancha nas costas do pastor. Os obreiros tiveram que segurar ele”, disse um policial militar, à imprensa da cidade.

Houve um princípio de tumulto na igreja após o ataque inesperado. Alguns frequentadores tiveram a roupa rasgada durante a confusão ao tentar segurar o agressor, que conseguiu fugir.

A polícia fez buscas na região com ajuda de alguns integrantes da igreja. Ao ser localizado, o homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia da cidade.

Ainda conforme a PM, o pastor atacado precisou de atendimento médico, devido às lesões que sofreu nas costas, decorrentes dos golpes com a lateral do facão.

A PM também afirmou que o agressor possui passagens pela Justiça por ter cometido crimes de ameaça, roubo, furto e direção perigosa de veículo motorizado. O caso é investigado pela Polícia Civil.

