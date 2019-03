Homem perde controle da direção e ciclista morre atropelado na BR-316

O carro foi parar no meio fio da pista. — Foto: Reprodução/Tv Liberal

Dois ciclistas que também foram atingidos foram encaminhados para o Hospital Metropolitano de Belém.

Um homem perdeu o controle da direção na tarde deste domingo (10), na BR-316, próximo a Benfica, região Metropolitana de Belém. De acordo com testemunhas, o motorista da caminhonete rodou com veículo por várias vezes e atingiu três ciclistas que estava no meio fio da pista. Um deles morreu no local.

Ainda segundo testemunhas, o motorista dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle da direção. Os outros dois ciclistas que também foram atingidos foram encaminhados para o Hospital Metropolitano de Belém.

O motorista não prestou socorro às vítimas e fugiu do local antes da polícia e o Corpo de Bombeiros chegassem.

Por:G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...