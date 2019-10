Homem perde controle de caminhonete, bate em poste, deixa Mojuí sem energia e provoca incêndio na mata

Homem foi apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil — Foto: Arquivo/G1

Teste do etilômetro indicou que motorista estava embriagado. Mesmo com carro danificado, motorista ainda tentou fugir do local.

Um homem, de aproximadamente 35 anos, perdeu o controle do veículo que dirigia e bateu em um poste na PA-431 em Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, na madrugada deste domingo (29). Com o impacto da batida, a cidade ficou sem energia e um incêndio foi provocado na mata.

De acordo com informações da polícia, após ter provocado o acidente o motorista tentou fugir do local, mesmo com o carro danificado. Ele foi detido próximo à comunidade São José onde foi constatado, através do teste do etilômetro, que o motorista tinha consumido bebida alcoólica.

A batida foi tão forte que o poste caiu e a fiação ficou energizada, causando incêndio na mata. Pelo menos quatro focos foram identificados e o fogo foi controlado. Até as primeiras horas de domingo (29) Mojuí dos Campos estava sem energia, por conta do acidente.

O delegado Erik Petterson contou que o homem foi autuado por embriaguez ao volante.

“Esse motorista saiu de um bar e provavelmente em alta velocidade perdeu o controle do veículo na comunidade Palhal e bateu em um poste”, contou o delegado Erik Petterson.

O homem é natural do Mato Grosso e estava prestando serviços em uma fazenda em Mojui. Ele foi detido e apresentado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos.

“Estamos averiguando a renda que ele tem para arbitrar a fiança”, completou Erik Petterson.

Por Dominique Cavaleiro*, G1 Santarém — PA

