Homem pode ter sido morto por engano no Trairão

Homem é morto a tiros em Trairão-PA.

(Crime aconteceu no local de trabalho da vítima. /Foto Giro Portal) -Um homem, identificado como Rafael, foi morto a tiros nesta tarde de terça-feira (7), por volta das 14h15, no bairro do Cacau, município de Trairão.

Segundo apurou o portal Giro, o crime foi cometido por dois homens, um que estava de carro e o outros em uma moto, dois tiros foram disparados e teriam acertado a vítima, que morreu na hora.

Segundo informações de moradores, o crime pode ter relação com a morte de Elineia da Silva, de 28 anos, que foi morta a facadas na madrugada da última segunda-feira (6), crime cometido por um homem identificado como Marcos Gomes da Silva, de 34 anos, que está foragido.

A vítima, que levou um tiro na cabeça, teria sido confundida com Marcos, já que era companheiro de trabalho do mesmo, trabalhavam juntos em uma oficina. Ainda segundo informações apuradas, os rapazes possuem uma certa semelhança física.

O CRIME POSSIVELMENTE MOTIVADOR

O crime que tirou a vida de Elineia da Silva aconteceu na madrugada da última segunda-feira (6), às margens da BR 163, no Trairão. A mulher ainda foi socorrida e chegou com vida ao Hospital Municipal de Itaituba pela manhã, porém, morreu na sala de cirurgia em decorrência da gravidade do caso. Segundo a direção do Hospital, a vítima sofreu perfurações no tórax e abdômen.

Fonte: Portal Giro

