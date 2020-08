Homem preso por crime contra patrimônio confessa participação em assassinato, em Santarém

Pablo Oliveira Neves “Pit Bull” foi preso por outro crime, mas a ficha caiu –(Fotografo: Reprodução)

Durante interrogatório na segunda-feira (03), “Pit Bull” confessou que atirou em “Cóia”

A Delegacia de Homicídios da 16ª Seccional Urbana de Santarém, no oeste do Pará, que tem à frente a Delegada Raissa Beleboni, esclareceu o crime de homicídio doloso ocorrido no dia 21/06/2020, no beco Santo Antônio, próximo à Rua Quixadá, bairro da Esperança, em que foi vítima Flávio de Sousa Lessa, conhecido como “CÓIA”.

Após intenso trabalho de investigação, a equipe da Delegacia de Homicídios chegou até o nacional conhecido pela alcunha de “PIT BULL”, identificado como Pablo Oliveira Neves, natural de Macapá/AP, onde ostenta diversos envolvimentos criminais, apurando que ele, na companhia de indivíduo ainda não identificado, que dirigia a motocicleta, efetuou diversos disparos de arma de fogo em Fábio, que se encontrava em via.

Pablo Oliveira já estava preso pela prática de crime contra o patrimônio ocorrido na semana passada e, durante interrogatório realizado na tarde de segunda-feira (03), confessou perante a Autoridade Policial toda a ação delitiva, chegando a confirmar o envolvimento de conhecida organização criminosa na motivação do homicídio.

As diligências seguem em andamento para a apuração completa dos fatos e os outros envolvidos na ação criminosa. Com informações e foto da Polícia Civil.

Fonte: Portal Santarém

