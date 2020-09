Homem procura por primo Maranhense que morou no Creporizão e pode estar na região

(Foto:Arquivo Família) – Nazareno é morador em Macapá no Amapá procura pelo primo que há 39 anos saiu de São Luiz no Maranhão e informou que estava no garimpo do Creporizão no município de Itaituba. Ele perdeu o contado e pede ajuda para encontrar seu Primo Evaldo Gomes Paz , de 62 anos. Quem tiver informação pode ligar para o telefone (96) 98805 – 7134.



Estou tentando encontrar um primo que mora ou morou na região de Creporizão, trabalhava com garimpo. Faz 39 anos, ele foi a São Luiz no Maranhão e falou que estava aí, seria sócio de um rapaz chamado Hugo, iriam a Aracaju e Rio de Janeiro e depois retornariam prai. Também teria uma casa em Belém do Pará.

Nome dele: Evaldo Gomes Paz, tem 62 anos, é maranhense. Se tiverem alguma informação por favor me passem. Agradeço.

