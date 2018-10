Homem pula de carro em movimento após ser vítima de assalto e tortura em Santarém

Vítima pulou do carro em movimento para fugir dos sequestradores — Foto: Polícia Civil/Divulgação

O homem estava amordaçado e com as mãos amarradas com esparadrapos. No local indicado pela vítima, a polícia apreendeu dinheiro falso, celulares, notebooks e droga.

A Polícia Civil investiga um caso de assalto e suposto sequestro ocorrido na quarta-feira (17), em Santarém, no oeste do Pará, em que um homem de 33 anos, identificado como Wildenberg Barroso, teria pulado de um carro em movimento próximo à Secretaria de Infraestrutura, no bairro Aeroporto Velho, após ter sido vítima, segundo ele, de tortura. O homem estava amordaçado e com as mãos amarradas com esparadrapos.

Wildenberg teve o carro roubado e contou à polícia que os assaltantes estavam bem armados e usavam armas automáticas. Para fugir dos assaltantes, o homem teria se jogado do veículo em movimento.

Segundo a polícia, a vítima indicou o lugar para onde foi levado. Era uma residência onde foram encontrados cerca de R$ 10 mil em notas falsas de R$ 50, celulares, notebooks e droga do tipo “skunk”. Ainda de acordo com a polícia, a apreensão desses objetos após a indicação dos possíveis autores faz parte de uma outra investigação.

Por:G1 Santarém-PA

