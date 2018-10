Homem pula de ponte e desaparece no Rio Jamanxim

Um homem nome e idade não identificado desapareceu no Rio Jamanxim no município de Novo Progresso.(Foto:Arquivo Jornal Folha do progresso)

O homem havia pulado da ponte sobre o Rio Jamanxim.

Conforme informações repassadas ao Site Jornal Folha do Progresso, a vítima pode ter tentado suicídio, e em determinado momento resolveu pular de cima da estrutura.

A policia procura pela vitima.

Ainda não muita informação sobre a vítima que continua desaparecida.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

