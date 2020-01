Homem quase é linchado após invadir casa para estuprar criança

A mãe da menina se assustou ao ver o suspeito dentro de casa tirando a roupa da filha

(Foto:Divulgação)

Após invadir uma casa e tentar estuprar uma menina, um homem de 25 anos quase foi linchado por moradores do Bairro Novo, em Manaus (AM). O caso aconteceu na manhã deste domingo (26).

A mãe da criança contou à polícia que estava dormindo em casa quando acordou, por volta das 7h, e se assustou com o suspeito tirando a roupa da filha.

A mulher gritou pedindo ajuda aos vizinhos, mas o homem saiu correndo pelas ruas. O suspeito foi perseguido e, depois de alguns metros, alcançado e detido pelas pessoas.

Antes de a polícia chegar, os populares jogaram o homem no chão, tiraram a roupa dele e bateram bastante no suspeito. Com o rosto e a cabeça ensanguentados, ele foi encaminhado para um hospital na região. O suspeito permanece internado.

