Homem que abusava de mulheres em ônibus na Paulista é condenado a 2 anos de prisão por crime de 2013

Na publicação, a jovem contou que estava no ônibus quando percebeu que um homem estava com a mão direita na calça, “e a outra segurava a mochila de uma forma que escondesse de quem passasse pelo corredor”.

Diego também foi denunciado em uma publicação no Facebook em dezembro de 2016. Uma mulher fez um relato de que ele estava se masturbando no ônibus e tirou fotos dele.

A Justiça de São Paulo condenou na segunda-feira (4) o ajudante geral Diego Ferreira de Novais, de 27 anos, a dois anos de prisão em regime fechado por um crime contra a dignidade sexual cometido contra uma mulher em 2013 na região da Avenida Paulista. O G1 apurou nesta terça-feira (5) que a decisão foi do juiz Antonio de Oliveira Angrisani Filho, da 27ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda.

