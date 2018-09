Homem que colocou fogo no corpo da esposa em Outeiro é preso

Suspeito foi preso em flagrante após atear fogo da mulher. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) – Jeferson Jean Santana Alves foi preso em flagrante na madrugada da última quarta-feira (12), após atear fogo no corpo da esposa Ádila Iara Gomes Ferreira, no distrito de Outeiro, em Belém.

Segundo a Polícia Civil, Jeferson jogou álcool na vítima e riscou um fósforo, queimando a mulher, que teve queimaduras em cerca de 70% do corpo. Ele tentou fugir após o crime, mas foi localizado e preso por uma guarnição da Polícia Militar.

A mulher foi socorrida e permanece internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Segundo o hospital, Ádila deu entrada na unidade às 00h57 de hoje e seu estado de saúde é considerado estável.

Jeferson confessou o crime e, em depoimento, alegou que os fatos ocorreram após a vítima ter recebido mensagens, segundo ele, “comprometedoras”, em um aplicativo de celular.

O suspeito convivia com a vítima há cerca de um ano e não tinham filhos. Jeferson contou que estava em casa, à noite, dormindo na cama, quando começaram a chegar diversas mensagens no celular da vítima, o que o fez acordar. Ele foi tomar satisfações e durante a discussão, ele pediu para a mulher lhe entregar o aparelho, mas segundo a versão do acusado, a vítima teria quebrado o chip e o telefone celular para que ele não tivesse acesso às mensagens.

Ainda conforme a versão do acusado, ele teria pego uma garrafa de álcool de cozinha e jogado na vítima. Em seguida, riscou um fósforo e jogou na mulher, que saiu de casa gritando por socorro.

O fogo chegou a queimar parte de um dos pés de Jeferson, que fugiu da casa, logo em seguida. Vizinhos e um irmão da vítima socorreram Ádila inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Outeiro, onde depois foi transferida para o Hospital Metropolitano.

Após ser acionada, uma guarnição da PM foi ao local do crime e após obter informações do acusado, conseguiu localizá-lo. Após passar por exame de corpo de delito, Jeferson foi transferido para o Sistema Penitenciário, para passar por audiência de custódia na Justiça de Outeiro.

O inquérito por flagrante já foi enviado à Comarca de Outeiro e o acusado está na condição de preso de Justiça. Jeferson foi autuado por tentativa de feminicidio e violência doméstica, de acordo com a Policia Civil. Ele foi preso em flagrante na Unidade Integrada Propaz (UIPP) de Outeiro.

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER: DENUNCIE!

Em Belém, o Pro Paz Mulher fica na Mauriti, n° 2394, entre a Rômulo Maiorana e Duque de Caxias, no bairro do Marco, onde também funciona a Deam. A delegacia tem atendimento 24h. Já o Propaz, de segunda a sexta, de 8h às 18h. Fone: (91) 3246-6803

Patrulha Maria da Penha, ligada ao TJ, funciona com revezamento de 20 militares treinados para dar apoio e fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas e segurança às mulheres vítimas de violência doméstica. Ela é acionada pelo TJ, quando há denuncia.

Disque- Denúncia: 180

DEFENSORIA PÚBLICA – Atendimento de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h, e o plantão de 14h às 17h . Endereço: Rua Padre Prudêncio, n° 154, esquina com a rua Manoel Barata. Fone núcleo da mulher: 3201-2744

