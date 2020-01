Homem que dormia dentro de carro é surpreendido por árvore que caiu atingindo veículo em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A chuva forte também causou estrago no bairro Alvorada. Um poste de iluminação pública instalado na rotatória da Avenida Fernando Guilhon, em frente à entrada do Residencial Salvação, tombou obstruindo uma pista.

Agentes de limpeza da Prefeitura de Santarém, assim como militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local. A árvore caiu durante a forte chuva que caiu na cidade.

A mangueira caiu próximo à agência do Banco da Amazônia (Basa), localizada nas proximidades da praça São Sebastião. Apesar do susto, o homem não ficou ferido. Houve apenas danos materiais.

Um homem levou um baita susto enquanto dormia no interior do seu veículo em Santarém, oeste do Pará. Isso porque uma árvore da Praça Barão de Santarém (São Sebastião) caiu e atingiu o carro. O incidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (3).

Árvore caiu durante a madrugada em Santarém — Foto: Bena Santana/94 FM Apesar do susto, o ocupante do veículo não ficou ferido. Árvore que caiu ficava em um canto da Praça São Sebastião.

