Homem que esperava carona em garimpo ilegal é morto com 10 tiros em MT

Homem que esperava carona em garimpo ilegal é morto com 10 tiros em Aripuanã — Foto: Polícia Civil de Aripuanã(MT)

Garimpo foi alvo de operação policial e acabou fechado, mas garimpeiros já voltaram a ocupar o local.

Um homem foi assassinado a tiros na tarde dessa terça-feira (31) no garimpo ilegal de Aripuanã, a 976 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, a vítima não tinha documentos pessoais e não foi identificada até o momento.

Ele aparenta ter entre 38 a 45 anos e foi morto com, pelo menos, 10 tiros. De acordo com a Polícia Civil, a informação sobre o assassinato só chegou na delegacia na manhã desta quarta-feira (1º).

O assassinato ocorreu no garimpo ilegal que foi alvo de uma operação para desocupação, ocorrida em outubro de 2019. Apesar da operação, a exploração do ouro, assim como outros assassinatos, continuam no garimpo.

Testemunhas contaram à polícia que dois homens em uma motocicleta chamaram pela vítima, que estava esperando carona em um barraco para ir até a cidade.

Um dos criminosos sacou uma arma e disparou várias vezes. A dupla fugiu em seguida.

Os 10 tiros atingiram o tórax, rosto, pescoço, costas, braço e pernas da vítima.

A Polícia Civil investiga a autoria do crime e tenta localizar os suspeitos. Ninguém foi preso.

De acordo com a polícia, alguns dias depois da operação da Polícia Federal, os garimpeiros retornaram ao local e continuam a exploração.

Por Denise Soares, G1 MT

01/01/2020 16h59

